При каждом предприятии АПК Голышмановского округа появились противопожарные бригады. Фото - Администрация Голышмановского городского округа.

При каждом предприятии АПК Голышмановского округа появились противопожарные бригады. Об этом заявил первый заместитель главы, начальник АПК Голышмановского городского округа Владимир Попов.

– Главная задача всех – сохранить растительность, поля, леса от огня. Существует угроза возгораний. На протяжении последних лет в регионе, у нас в округе были засушливые лето и осень, запаса влаги в почве нет, болота стоят сухие. Поэтому всем нам нужно быть осторожными, беречь природу, не подвергать себя штрафным санкциям, – отметил Попов.

По его словам, как только наступят плюсовые температуры ночью, тогда уже можно выходить и на эти виды работ. Стоит отметить, что все предприятия округа готовы к проведению всего цикла весенне-полевых работ, сообщает «Тюменская линия».