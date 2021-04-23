Новый кампус тюменского вуза обойдется в 3,5 млрд рублей. Фото - wikimapia.org.

Новый кампус Тюменского государственного университета обойдется в 3,5 млрд рублей. К слову, проектная документация уже разработана.

Из информации, опубликованной на сайте госзакупок, следует, что руководство высшего учебного заведения планирует заключить договор на строительство после проведения электронного аукциона. Он состоится 13 мая.

По плану, на месте старого корпуса (ул. Республики, 9), который находится в плохом состоянии, построят новое здание. Согласно условиям, строительство должно занять не более 33 месяцев с момента заключения договора. Новое здание должен быть готово в первом квартале 2024 года, передает «МегаТюмень».