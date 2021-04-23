Вячеслава Смелика переизбрали главой Ялуторовска. Фото - yalutorovsk.admtyumen.ru.

Вячеслава Смелика переизбрали главой Ялуторовска. Городская дума приняла решение сегодня, 23 апреля.

– В марте в связи с предстоящим окончанием срока полномочий главы города местная дума объявила конкурс на замещение должности главы Ялуторовска. По результатам конкурса конкурсной комиссией представлены два кандидата. Депутаты единогласно приняли решение об избрании главой муниципалитета Вячеслава Смелика, – рассказали в администрации города.

Вячеслав Николаевич родился в посёлке Кормилово Омского района Омской области. Трудовую деятельность начал в 1988 году в учебно-опытном хозяйстве Целиноградского сельскохозяйственного института на должности рабочего строительного участка. Затем работал главным инженером, механиком, мастером производственного обучения.

С 2001 года работал в администрации Ярковского муниципального района. В ноябре 2007 года думой Аромашевского муниципального района назначен на должность главы администрации. С апреля 2014 года был назначен главой администрации города Ялуторовска, в апреле 2016 года избран главой муниципального образования город Ялуторовск.