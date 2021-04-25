Погода на 25 апреля в Тюмени: пасмурно, плюс 12

В Тюмени пасмурно, плюс 12. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 апреля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 4, днем – плюс 12. Вечером столбики термометров покажут плюс 7 градусов. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 2 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что "Василий землю парит". Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась - сильного холода уже не будет. С 25 апреля массово вылетают шмели, летают пчелы. Выходят из нор лисицы.