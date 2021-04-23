Лейсан Хурматуллина: «Не будем забывать уроки прошлого!». Фото из ВК героини публикации.

Председатель региональной общественной организации «Национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области» Лейсан Хурматуллина предлагает местным жителям посмотреть цикл документальных фильмов, который создал митрополит Тихон. В нем приводятся фактические данные об экономическом развитии страны, также дана оценка военной мощи.

«Давайте не будем забывать уроки прошлого, чтобы не совершать их в будущем! Идёт Священный месяц Рамадан, пусть Всевышний Аллах дарует нам мирное небо над головой и здоровье», - написала она на своей личной странице во ВКонтакте.

По ее словам, предательство национальных элит и мода на революцию привела к гибели Российской империи. Империя, с которой считались все члены мирового сообщества, была расшатана изнутри. Раскол общества привел к гражданской войне, в которой априори не может быть победителей. Хурматуллина призывает земляков посмотреть фильм и сделать выводы.