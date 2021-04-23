Полпред президента в УрФО Якушев работает в Тюмени.
Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети
Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев сегодня, 23 апреля, работает в Тюмени. Вместе с губернатором региона он примет участие в мероприятиях, посвященных десятилетию центра.
– Владимир Якушев проведет с регионами УФО совещание «Роль единого института развития АО «ДОМ.РФ» в реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в Уральском федеральном округе», – сообщили в Оперативном штабе Тюменской области.
Также Якушев ответит на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции «Послание президента 2021 – ключевые задачи и механизмы их решения».
Ранее Полномочный представитель президента в УФО, комментируя послание Владимира Путина, заявил, что немедленно займется решением поставленных задач вместе с регионами.
– В Тюмени будет реализован пилотный проект в жилищном строительстве. За счет субсидий федерального бюджета застройщики получат займы по минимальной ставке – три-четыре процента годовых, – напомнил Якушев.