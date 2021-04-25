На тюменские поля выходит новая техника. Фото - Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

На тюменские поля выходит новая техника. 19 новых машин и агрегатов появилось в автопарке сельхозпредприятий района.

АО «Успенское» приобрело четыре трактора, посевной комплекс, соломоизмельчитель, культиватор, гидрофицированный агрегат (с гидроприводом). ООО «Каменское-2» выведут на поля новые сеялки и сцепку, агрофирма «Луговская» – гидрофицированные сцепки борон, АО «Мальковское» – трактор и разбрасыватели удобрений, крестьянское хозяйство «Пчела» – сеялку.

– Технику приобрели за собственные средства аграриев – суммарно ее стоимость более 65 миллионов рублей. Самое значительное приобретение – трактор и посевной комплекс «Джон Дир» стоимостью более 37 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Отметим, что в 2021 году общая посевная площадь в Тюменском районе составит 36648 га, из них 12339 га предназначены под зерновые и зернобобовые культуры, 21407 – под кормовые, картофель и овощи посадят на площади 2507 га.