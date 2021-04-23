Тюменцам предлагают поставить прививку от коронавируса в торговом центре. Фото: c cайта 2ГИС

Жителям Тюмени предлагают поставить прививку от коронавируса в торгово-развлекательном центре «Гудвин». Сделать это можно 24 и 25 апреля с 10.00 до 14.00, причем, в порядке живой очереди без предварительной записи. При себе нужно иметь СНИЛС, медицинский полис и паспорт.

Завтра, 24 апреля, тюменцы в том же «Гудвине» могут получить измерить уровень холестерина в крови, а также артериальное давление. Также с 10.00 до 14.00 им предложат рассчитать индекс массы тела. С 10.00 до 12.30 будет возможность получить консультацию врача-эндокринолога.

– 25 апреля можно будет пройти экспресс-тест на ВИЧ и определить уровень стресса с помощью теста Люшера. При выявлении отклонений от нормы пациент получает дальнейшую маршрутизацию обследований в поликлинику по месту прикрепления на дообследование и коррекцию выявленных факторов риска, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.