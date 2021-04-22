Ольга Петрушина: инициатива с выплатой больничных родителям дошкольников направлена на поддержку работодателя

Фото: из архива Ольги Петрушиной

Инициатива с выплатой больничных родителям детей дошкольного возраста, которую озвучил в своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, неоценима и для родителей, и для работодателей. Об этом заявила автор и создатель проекта «Школа продюсеров сообществ», мама двоих малышей Ольга Петрушина.

По её словам, нередко молодых девушек, которые идут устраиваться на работу, ждет отказ. Работодатели боятся, что они скоро могут уйти в декрет. А если есть дети, то тоже могут быть проблемы: малыши часто болеют и приходится отлучаться от работы.

– В итоге и после декрета сложно найти работу и организовать свою жизнь так, чтобы уделять время детям и самореализовываться, – рассказала Ольга.

Она уверена, что инициатива с выплатой больничных родителям дошкольников направлена на поддержку и самого работодателя. По её словам, социальные выплаты, скорее всего, пойдут из бюджетных средств, а не за счет денег фирмы.

– Я надеюсь, что теперь с большей охотой будут отпускать мам, чтобы те побыли на больничном, поддержали своего ребенка. Кроме того, мама, которая знает, что за несколько дней получит полную зарплату, с большей верой в себя как в ценного сотрудника будет восстанавливать своего малыша, чтобы скорее вернуться к обязанностям, – заключила Петрушина.