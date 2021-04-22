Тюменский эксперт в области туризма прокомментировал решение президента продлить программу льготных кредитов для турбизнеса

"Я смотрю позитивным взглядом на развитие туризма в Тюменской области",- поделился Антон Палеев Фото: Соцсети

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию анонсировал запуск финансирования развития туристических объектов под 3–5%. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет.

«Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять 3–5%», - озвучил глава правительства.

Кроме этого, Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию также предложил продлить программу туристического кешбэка до конца года.

- Однозначно, меры, которые предложил Владимир Владимирович, будут стимулировать развитие внутреннего туризма. Нам важно, чтобы люди внутри страны действительно начали путешествовать, узнавать свою страну. У нас есть, что посмотреть. До пандемии выбор всегда падал в сторону заграницы, но это было связано не с тем, что люди не хотят у нас путешествовать, а с тем, что формат упаковки продвижения внутреннего туризма немного отставал. Сейчас, когда у нас есть возможность осмотреться по сторонам, и есть желание путешествовать по стране, нам жизненно важно включить инструментарий помощи и поддержки. Собственно говоря, то, что было озвучено в послании президента, таким инструментом и является. Тюменский регион, как и другие, во время пандемии однозначно просел. Однако сейчас мы удерживаем динамику развития туристического потока. Уже сейчас Тюмень поднялась с 50-ых мест до топ-15 в части интереса туристов. На данный момент в Тюмени активно ведутся работы, которые развивают нашу инфраструктуру, подтягивают сервис. Я смотрю позитивным взглядом на развитие туризма в Тюменской области, - поделился своим мнением полномочный представитель ОСИГ по УрФО Антон Палеев.

- До 15 июня 2021 года можно приобрести тур или оформить проживание в отеле, оплатить поездку картой «Мир» и получить возврат в размере 20%. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Мир». Пройти бесплатную регистрацию можно на сайте privetmir.ru. Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно осуществить до 30 июня 2021 года включительно в любой регион России, - рассказали о системе кешбэка в тюменском туристическом агентстве Visit Tyumen.