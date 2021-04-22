Тюменский школьник Ильяс Гарифханов – призер Всероссийской олимпиады по астрономии. Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Копилка побед Тюменской области пополнилась призом: свой вклад в развитие региона внес ученик Областной физико-математической школы Ильяс Гарифханов. Мальчик стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

– Ильяс Гарифханов – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии! Ураааа! Поздравляем Ильяса и всех причастных к этому, – написали ФМШ.

Финал престижного интеллектуального состязания прошел в Самаре. Соперниками Ильяса стали более 260 участников из 47 регионов. Ребята выполнили задания теоретического и практического туров.