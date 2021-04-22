Наталья Логинова - о задачах, поставленных Владимиром Путиным перед сферой здравоохранения

Коронавирусная инфекция, сердечно-сосудистые заболевания, диспансеризация – на этом и много другом сконцентрирует свое внимание тюменский регион Фото: здравоохранения Департамент

Наталья Логинова, директор департамента здравоохранения Тюменской области прокомментировала тезисы президента России Владимира Путина, касающиеся вопросов здравоохранения. Их президент обозначил в рамках Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации.

- В обращении наш президент Владимир Владимирович Путин поставил конкретные и четкие задачи, которые мы должны выполнить в кратчайшие сроки. Первая из таких задач – это продолжение компании вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Эту задачу мы четко для себя понимаем и знаем, какое количество тюменского населения мы должны привить. Сегодня вся та вакцинация, которая пребывает в регион, максимально распространяется на всей территории. Мы приглашаем и на мобильные пункты вакцинации, а также выездные, о которых говорил много президент, - сообщила Наталья Логинова.

Также директор департамента здравоохранения добавила, что необходимо сделать акцент на борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня в тюменском регионе реализуется большая программа по оказанию помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями: это открытие кабинетов для больных с хронической сердечной недостаточностью. Помимо этого, президент обозначил и важность диспансеризации населения.

- У нас сегодня уникальная возможность получить на диспансеризацию тех пациентов, которые неохотно в прошлый год приходили на нее. У нас есть категория больных и пациентов, которые не обращаются за медицинской помощью активно два и более лет. Сейчас те люди, которые придут на вакцинацию против коронавирусной инфекции, это те люди, которые, к сожалению, в прошлый период мало обращались за первичной медицинской помощью в части диспансеризации. Сейчас у нас есть уникальная возможность сегодня получить на диспансеризацию людей и вакцинировать их одновременно, при этом выявить на раннем этапе хронические заболевания и оказать своевременную помощь, - заключила Наталья Логинова.