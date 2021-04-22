«Россети» – за социальное партнерство. Фото - "Россети Тюмень".

Под таким слоганом прошло совещание по вопросам развития отношений в сфере социального партнерства в группе компаний «Россети» в Сибирском макрорегионе.

Руководители «Всероссийского электропрофсоюза», ассоциации «ЭРА России», ГК «Россети» и профсоюзные лидеры обсудили проблемные вопросы и лучшие региональные практики социального партнерства. Главные темы встречи – развитие электросетевых компаний в среднесрочной перспективе в сфере социального партнерства, а также проблемы регулирования социально-трудовых отношений, преимущества и возможности отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике. Участники – генеральные директора и кадровые службы «Россети Тюмень», «Россети Сибирь», «Россети Томск», филиала ФСК ЕЭС – МЭС Сибири.

Масштабное совещание с участием лидеров сторон социального партнёрства в Сибирском макрорегионе проходит впервые, а в России – во второй раз: первая подобная встреча около года назад состоялась на Северном Кавказе.

Выступая на совещании, генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко отметил, что «Всероссийский электропрофсоюз» и ассоциация «ЭРА России» являются давними и надежными партнерами энергокомпании. «Результаты нашей совместной работы заслуживают высокой оценки, что очень важно, принимая во внимание особенные условия, в которых функционирует наш электросетевой комплекс. Приоритетом в области развития кадрового потенциала остается профессиональная подготовка специалистов. Мы продолжаем совместную и благотворную работу с профсоюзом в сфере социального партнерства, сохраняя баланс интересов работодателя и работников», – отметил руководитель компании.

Первый заместитель генерального директора, главный инженер «Россетей» Андрей Майоров рассказал о планах возродить институт уполномоченных по охране труда, а также о необходимости дополнительной мотивации и поощрения сотрудников, которые работают, соблюдая принципы корпоративной культуры, в частности безопасности и охраны труда.

– Профсоюзы для нас – это ближайшие союзники и первые помощники в работе с нашими сотрудниками. Все те поручения, которые мы отметили в итоговом протоколе, реализованы или находятся в процессе реализации. Сближение позиций профсоюзов и работодателей в сфере охраны труда влечет снижение рисков производственного травматизма. Поэтому компания «Россети» будет продолжать тесно работать с профсоюзами, – отметил Андрей Майоров.

Одним из важных направлений диалога энергетиков с профсоюзами стала совместная работа в период пандемии COVID-19. Порядка 80% административно-управленческого персонала «Россети Тюмень» в пик пандемии были переведены на дистанционный режим работы. Производственному персоналу, находившемуся на рабочих местах, была установлена 30% надбавка к окладу – на эти цели «Россети Тюмень» направили 55 млн рублей.

Первый заместитель генерального директора «Россетей» Лариса Романовская подчеркнула вклад профсоюзов в организацию взаимодействия в период ограничений, связанных с COVID-19: «Социальное партнерство – взаимовыгодный диалог, где большое значение имеют взаимное уважение и учет интересов сторон. Особенно важно это сегодня, когда мы проходим затяжной период ограничений, связанных с COVID-19, сталкиваемся с необходимостью соблюдения новых, непривычных регламентов для защиты жизни и здоровья людей. Благодарю профсоюзы за конструктивную позицию и поддержку в это непростое время».

Председатель общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Юрий Офицеров также со своей стороны отметил значимость конструктивного диалога: «В этот период мы совместно решили ряд серьезных вопросов по дополнительным преференциям для работников. И мы достигли эффективных договоренностей с ПАО «Россети» для того, чтобы в этот сложный период поддержать персонал, сохранить заработную плату, что в конечном итоге позволило в период карантинных мероприятий обеспечивать работу электросетевого комплекса страны».

Президент ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный, отмечая важность системного и доверительного сотрудничества, назвал группу компаний «Россети» флагманом в системе социального партнёрства: «Залогом стабильности для нас является эффективный диалог сторон. Мы ведем его на системной основе. Чтобы предупреждать возможные конфликты, чтобы заблаговременно выявлять и разрешать имеющиеся проблемы, чтобы открыто и прямо вести социальный диалог».