Ольга Швецова – о выплатах, анонсированных Путиным: «Молодые родители оценят такие предложения».

Руководитель регионального исполнительного комитета тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Швецова прокомментировала основные тезисы послания президента России Владимира Путина, которое он огласил накануне Федеральному собранию. Она особенно отметила необходимость пополнения парка машин скорой помощи, запуск программы по диспансеризации и профилактическим осмотров для россиян всех возрастных групп.

– Среди мер социальной поддержки, обозначенных президентом в послании, много тех, что адресованы семьям с детьми. Уверена, что молодые родители оценят такие предложения: выплаты ста процентов больничного листа родителям детей-дошкольников, выплаты беременным женщинам с низким доходом, вставшим на учет на ранних сроках, а также возвращение родителям половины стоимости путевки в детские лагеря, – сообщила Ольга Швецова.

Парламентарий отметила, что все эти меры помогут обеспечить устойчивый рост населения во всех субъектах страны. Также добавим, что к 2030 году планируется добиться средней продолжительности жизни по России в 78 лет, чему и будут способствовать принятые меры поддержки.