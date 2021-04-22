Артем Андросов: «Мы все больше начинаем позиционироваться, как туристический край». Фото из личного архива героя публикации.

Председатель комитета по молодежному предпринимательству «ОПОРА России» прокомментировал послание президента Владимира Путина, которое он огласил накануне Федеральному собранию. По словам молодого предпринимателя, продление программы кешбэка будет стимулировать внутренний спрос и поддерживать туристические компании.

– Для Тюмени это огромная возможность, потому что мы всё больше начинаем позиционироваться как туристический край и мы реально прирастаем по туризму. Поэтому это очень хороший и правильный посыл. Я часто путешествую по России. Дорожная инфраструктура – важный аспект, ускоряющий экономические связи. То, что мы делаем трассу Екатеринбург – Тюмень четырехполосной, – это тоже такой важный хороший тезис, – отметил Андросов.

По словам члена высшего совета партии «Единая Россия», единовременное пособие и все социальные пакеты увеличивают покупательскую способность населения, что отражается на малом бизнесе. Также он прокомментировал решение о снижении страховых взносов для малого бизнеса с 30% до 15%: «Только это решение позволяет экономить 350 млрд рублей ежегодно малому и среднему предпринимательству».