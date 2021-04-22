В Тюмени предадут суду мигранта, который семь раз незаконно заезжал в Россию после смены фамилии. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Казанского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего гражданина Таджикистана. Мужчина не раз пересекал госграницу России, несмотря на запрет.

В ноябре 2015 года иностранца за нарушение миграционного законодательства выдворили за пределы РФ, ему нельзя было возвращаться в течение пяти лет. На родине он сменил фамилию и имя и с апреля 2016 года по март 2018-го семь раз незаконно въезжал в Россию.

– В ноябре 2020 года он в Нижневартовске подал документы для получения патента на работу. При проверке документов и дактилоскопировании выяснилось, что ему нельзя находиться в России. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело, его объявили в розыск, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В марте 2021 года нарушителя задержали в Сургуте и по решению суда заключили под стражу. Материалы дела направлены в Казанский районный суд для рассмотрения по существу.