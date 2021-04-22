Сергей Корепанов – о Послании президента: «Это стратегический план действий на ближайшее будущее». Фото - duma72.ru.

Председатель Тюменской областной думы прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое было оглашено накануне, 21 апреля. Он отметил, что многое, о чем сказал глава государства, в нашем регионе уже сделано.

– Владимир Путин обратил внимание на трудности, с которыми столкнулись наши соотечественники, в том числе медицинские работники, в самом начале борьбы с коронавирусной инфекцией. Как мы помним, Тюменская область первой приняла удар на себя: самолет с россиянами, эвакуированными из Китая, приземлился именно у нас. По сути, мы были пионерами по противостоянию этому недугу, и российская медицина училась на наших ошибках и достижениях в этой борьбе. Президент поблагодарил работников системы здравоохранения за самоотверженный труд, эти слова можно в полной мере отнести к Тюменской области, – заявил Сергей Корепанов.

Кроме того, спикер отметил важность вопросов поддержки малого и среднего бизнеса, которые в своем выступлении поднял Владимир Путин.

– В нашем регионе своевременно были приняты законы, направленные на поддержку МСБ. Так, ранее была снижена нагрузка по отдельным налогам для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Также значительную поддержку получили предприниматели, применяющие упрощенную и патентную систему налогообложения. Всё это позволило сохранить рабочие места и предприятия, – комментирует Корепанов.

Спикер регионального парламента подчеркивает, что многое из того, о чем говорил президент, в Тюменской области уже сделано. Например, в регионе с первых недель пандемии семьям с детьми оказывалась всемерная помощь. Он напомнил, что в прошлом году облдума приняла закон «О внесении изменений в закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области», внесенный губернатором региона и предусматривающий ежемесячную выплату семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Также был принят и закон о выплате регионального материнского капитала при рождении или усыновлении первого ребенка, увеличен размер регионального материнского капитала при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей. Таким образом, семьи с детьми получили значительную поддержку.

– Сейчас депутатам Тюменской областной думы предстоит серьезная работа, необходимо будет детально проанализировать послание президента, а затем разработать комплекс мер по его реализации, приняв соответствующий план. Владимир Путин акцентировал внимание не только на текущих задачах по устранению последствий коронавирусной пандемии, но и на вопросах развития нашей страны. Это стратегический план действий на ближайшее будущее, – резюмировал Сергей Корепанов.