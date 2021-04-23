В Увате мошенники похитили более 100 тысяч рублей у алчного мужчины. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции по Уватскому району поступило сообщение о хищении денег от 39-летнего мужчины. Все началось с того, что потерпевший в начале апреля стал изучать новости в социальной сети и обратил внимание на рекламу группы по инвестированию денежных средств.

Соискателю было предложено за короткий срок и за небольшую сумму получить прибыль. Поверив в правдивость и результативность программы, молодой человек обратился к администратору группы, который в свою очередь уверил его в том, что действительно за короткий срок он сможет получить в два раза больше прибыли на инвестируемые им средства.

– Таким образом мошенники обманным путем похитили более 100 тысяч рублей. Все деньги потерпевший переводил злоумышленникам через электронный кошелек, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.