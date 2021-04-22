Тюменские таможенники пресекли вывоз в Казахстан военной радиостанции. Фото - Тюменская таможня.

Тюменские таможенники пресекли вывоз в Казахстан военной ранцевой радиостанции. Отправителя запрещенной посылки задержали на выходе из транспортной компании.

Мужчина выставил в интернете объявление о продаже радиостанции «Парус» с комплектующими частями и усилителем мощности. Для доставки товаров он планировал воспользоваться услугами почтового оператора России.

– Согласно заключению военного эксперта, радиостанции данного типа выпускались с 1967 по 1986 год и предназначались для двустороннего обмена информацией на низких радиочастотных диапазонах. Экспертиза подтвердила, что товар относится к военной технике связи, – рассказала пресс-секретарь Тюменской таможни Анна Умрилова.

Также стало известно, что радиостанции подобного типа до сих пор находятся на вооружении, их нельзя перемещать через государственную границу России.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.