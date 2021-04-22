Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 22 апреля 2021 года увеличилось на 50 человек, трое скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 34 741.

– Несмотря на усилия врачей, скончались три человека: женщина, 79 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 47 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотально-тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 83 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 449 пациентов с коронавирусом, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 65 человек выздоровели (за весь период – 33106), 5 детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 885 человек остается под медицинским наблюдением, 644 находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 934 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 736 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 103 летальных исхода, выздоровели 4 361 807 человек.