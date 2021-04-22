Ольга Швецова прокомментировала предложение президента закупить школьные автобусы регионам. Фото - Тюменская областная Дума.

Руководитель регионального исполнительного комитета тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Швецова прокомментировала предложение президента закупить школьные автобусы регионам, которое он озвучил накануне в ходе оглашения послания. Он считает, что это очень актуальная тема.

– О необходимости закупки нового транспорта для школ говорил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак во время своего недавнего визита в Нижегородскую область. О том, что школьный автопарк нуждается в обновлении, партия знает. В прошлом году «Единая Россия» помогла решить этот вопрос: в регионы было поставлено почти 1 тыс. 900 автобусов, – сообщила Швецова.

По словам депутата Тюменской областной думы, транспорт должен быть безопасным и комфортным, а также соответствовать всем необходимым требованиям для перевозки школьников.