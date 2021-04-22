В Тобольске попросивший позвонить мужчина убежал с телефоном. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении сотового телефона обратился молодой человек. Заявитель пояснил, что познакомился с подозреваемым на улице.

В процессе общения новый знакомый несколько раз просил у потерпевшего телефон позвонить. Когда собственник в очередной раз передал гаджет в руки нового приятеля, злоумышленник взял его и тут же убежал в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил девять тысяч рублей.

– По ориентировке наряд патрульно-постовой службы полиции задержал предполагаемого подозреваемого. В ходе следственных действий потерпевший опознал задержанного, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый свою вину признал и пояснил, что гаджет похитил для личного пользования. Сотрудники полиции изъяли похищенный телефон, он будет возвращен законному владельцу.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.