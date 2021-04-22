Тюменцы снова могут улететь в Москву прямым рейсом «Аэрофлота». Фото - "Аэропорт Рощино Official Group of Rosсhino" в ВК.

Жителям Тюмени возвратили утренний прямой рейс до Москвы. Компания «Аэрофлот» вернулась в регион после непродолжительного отсутствия.

– С 1 мая рейс SU1509 будет выполняться ежедневно в 07.45 на комфортабельном Airbus A320. Ранее компания отменяла его, – рассказали в пресс-службе местного аэропорта Рощино.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что авиакомпания «Аэрофлот» перестала отправлять самолеты в Москву из Тюмени и обратно. Теперь это будет делать «Россия», которая входит в группу вышеупомянутой организации.

В редакцию «Комсомольской правды» – Тюмень» поступил вопрос от местных жителей, которые попросили корреспондентов разобраться в этом вопросе. Горожан интересовало, почему это произошло и как это скажется на безопасности полетов в Рощино.