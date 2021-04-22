На тюменской трассе старушка устроила ДТП и сломала ногу. Фото: Ольга Крыльцова

На 61-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 21 апреля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Аварию учинила пожилая женщина на «Ладе-Гранта».

– 65-летняя женщина, которая находилась за рулем отечественной машины, не обеспечила постоянный контроль за движением. В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что у самой виновницы дорожного инцидента и ее пассажирки 1965 года рождения диагностировали перелом ноги. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.