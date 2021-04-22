Первомай 2021 в Тюмени: что готовят профсоюзы для горожан. Фото - "Профсоюзная молодежь Тюменской области" в ВК.

В Тюмени 1 мая 2021 года пройдет множество мероприятий, посвященных Дню труда. Некоторые из них пройдут в онлайн-формате.

«Восстановить справедливое развитие общества!» – таков девиз первомайской акции профсоюзов в нынешнем году. На сайте Федерации профсоюзов России можно проголосовать за резолюцию, а на сайте Тюменского профобъединения запустят голосование под лозунгом «Рост реальных доходов населения выше инфляции!».

Кстати, в социальных сетях профсоюзная молодежь будет проводить акцию «Вспоминай Первомай». Молодежный совет ТМООП «Тюменский облсовпроф» впервые проведет акцию «Профсоюзный квест».

– С помощью квеста молодые профсоюзные лидеры из числа работающей молодежи и студентов хотят привлечь внимание молодежи к профсоюзу. Участники познакомятся с историей развития профсоюзов в Тюмени, побывают в важных для профсоюза местах. Это мероприятие поможет формировать положительный образ нашей общественной организации, – отметил председатель Тюменского межрегионального объединения организаций профсоюзов Михаил Кивацкий.

На Первомай запланированы встречи профактива с представителями власти и собрания в трудовых коллективах. В Тюмени уже готовятся к торжественной встрече. Мероприятие с праздничным концертом и награждением профактива области пройдет на одной из лучших концертных площадок Тюмени.

По словам Кивацкого, в этом году, несмотря на то что демонстраций не будет, от традиций никто отказываться не собирается.

– Профсоюзные первомайские поздравления горожан будут транслироваться по телевидению, поздравим в СМИ. Город украсят яркие поздравления с Днем Весны и Труда на рекламных конструкциях и интерактивных экранах. Планируем и раздачу первомайских листовок, – сообщил председатель ТМООП «Нашему Городу».