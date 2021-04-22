Тюменцы за два дня собрали почти 500 тонн веток и листьев. Фото - "ТЭО".

Жители Тюмени за два выходных – 17 и 18 апреля – собрали 481 тонну веток и опавших листьев. Регоператор отметил, что горожане аккуратно оставляли мусор у контейнерных площадок, но единичные инциденты всё же были.

– Мы просим всех жителей области ответственно подойти к уборке придомовых территорий. Твердые коммунальные отходы вывозят мусоровозы, крупногабаритные забирает еще один вид транспорта, а на подборе растительных и древесных отходов работают другие единицы техники, – отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

В компании напомнили, что важно не складировать мешки с листвой и ветки в контейнеры, так как даже при ежедневном вывозе мусора из баков некуда будет размещать пакеты с коммунальными отходами. Их нужно оставлять рядом с контейнерной площадкой. При этом нельзя преграждать путь гражданам и спецтехнике к ёмкостям, желательно не смешивать отходы с субботников с крупногабаритным коммунальным мусором.