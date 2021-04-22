На участке улицы Серова в Тюмени ограничат движение. Фото - Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В Тюмени по автомобильной дороге улицы Серова на участке от дома № 21 до пересечения с улицей Елизарова запретят движение транспорта. Ограничение продлится с 10 мая по 15 июня.

– На участке специалисты будут проводить реконструкцию сетей водоотведения. Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве также сообщили, что объехать временно заблокированный участок можно по улицам Коммунаров и Максима Горького.