В Тюменской области малыш раскусил капсулу для стирки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишимском районе Тюменской области двухлетний малыш раскусил капсулу для стирки. Родители тут же вызвали скорую.

Пока медики ехали, ребенка напоили водой и вызвали рвоту. Врачи областной больницы № 4 с помощью зонда промыли ему желудок и с токсическим отравлением доставили его в приемное отделение.

– Попадание в организм маленького ребенка химического вещества провоцирует ожог, который может привести к расстройству пищеварения, сужению пищевода. Также возможно развитие острого приступа удушья, – отмечают специалисты.

Врачи советуют ни в коем случае не вызывать рвоту, поскольку это связано с риском попадания содержимого желудка (с попавшими в него токсичными веществами) в дыхательную систему и возникновения осложнения уже в бронхах и легких.

Если вы увидели, что ребенок раскусил капсулу, то первыми симптомами отравления станет раздражение и жжение во рту, кашель, рвота, диарея и слюнотечение. Моющее средство начинает влиять на организм довольно быстро, поэтому самое первое, что нужно сделать, это поить ребенка водой, чтобы разбавить моющее средство.