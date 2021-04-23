Погода на 23 апреля в Тюмени: плюс 14

В Тюмени плюс 14. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 апреля, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 4 – 5, днем – плюс 14. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 11 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

23 апреля отмечается день памяти святых мучеников Терентия, Помпия и других. В этот день в старину наблюдали за солнцем: «Если солнце взойдет красное в туманной дымке - год будет хлебородным. Если выкатится из-за горы - придется перепахивать озимое поле да засевать яровиной». В это время раскрываются почки у груши, у дуба. Всходят нарциссы, крокусы, а при ранней и теплой весне могут зацветать.