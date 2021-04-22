«Наши ожидания оправдались». Тюменские пенсионеры – о послании Путина

В региональном отделении Партии пенсионеров Тюменской области обсудили послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. В итоге решено: ожидания оправдались.

– Три четверти всего выступления президент посвятил вопросам внутренней политики. Мы полностью согласны с ним, что только мы все в стране общими усилиями можем сделать нашу Родину сильной, что отобьёт всякое желание внешнего давления и самых абсурдных санкций, – прокомментировал председатель правлении партии Владимир Селиванов.

Он оценил социальную направленность послания, отметив, что меры поддержки семей с детьми, в том числе школьного возраста, студенчества, не только своевременны, но и необходимы.

– Тюменским пенсионерам близка и понятна мысль Владимира Владимировича о том, что сейчас на первый план для нас выдвигаются семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость – те духовно-нравственные ценности, которые составляют цивилизационный код россиян и которые особенно важно передать от старшего поколения к идущему ему на смену, – резюмировал Селиванов.