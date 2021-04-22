Александр Ремезков прокомментировал послание президента Владимира Путина

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, избранный от Тюменской и Курганской областей, прокомментировал послание президента Владимира Путина. По его словам, глава государства отразил главные чаяния россиян.

– В своем выступлении перед Федеральным собранием Владимир Владимирович Путин назвал высшим национальным приоритетом сбережение народа. Он наметил пути решения всех тех насущных проблем, о которых сегодня говорят наши избиратели в разных регионах страны. Президент, как всегда, четко указал, что и как именно нужно сделать на всех уровнях власти, чтобы людям стало жить легче и лучше, – отметил депутат фракции «Справедливая Россия».

По словам Ремезкова, фракция поддержит решения президента предоставить регионам новые инструменты развития и нарастить вложения в их инфраструктуру.

– Мы постоянно выступаем с инициативами о дополнительной помощи субъектам РФ, с предложениями реформировать систему межбюджетных отношений в пользу регионов. Также не раз говорили о необходимости снизить долговое бремя регионов, чтобы «дать им кислород» для развития своего экономического потенциала. Президент предложил, на наш взгляд, оптимальные решения наболевшей долговой проблемы, – резюмировал депутат.