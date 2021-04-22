В Тюменской области «с поличным» задержали поджигателя травы. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

У деревни Нестерова Ишимского района Тюменской области «с поличным» задержали поджигателя травы. Мужчину обнаружили с бутылкой бензина в руках, который уже сделал свое дело и уходил, оставляя после себя горящее поле.

После задержания поджигатель пояснил, что сжигает сухую травянистую растительность для того, чтобы росла новая трава для скота. Делает он это постоянно: на этот раз поджег траву в трех местах. Площадь горения на момент обнаружения была примерно полтора гектара, но из-за сильного ветра огонь быстро распространялся, и вскоре площадь увеличилась почти вдвое.

– По факту произошедшего составлен административный протокол, дело рассмотрят в ближайшие дни. К тому же будет определен материальный ущерб, нанесенный этим гражданином, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что во всех районах спасатели проводят рейды и информационную работу с населением, созданы патрульные группы, состоящие из представителей нескольких ведомств и органов местного самоуправления. Уйти от административной и уголовной (в случае, если по вине поджигателя, есть пострадавшие или погибшие) ответственности нарушителям не удастся.