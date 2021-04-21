В Тюмени на митинге полицейские заметили несовершеннолетнего. Скриншот из видео.

В Тюмени на митинге полицейские заметили несовершеннолетнего. Теперь стражам порядка предстоит разобраться, каким образом он попал на незаконную акцию, которую сегодня, 21 апреля, устроили сторонники политика Алексея Навального.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на несанкционированном мероприятии задержали восемь человек.

– Прошу родителей внимательно отнестись к своим деткам, где они сегодня вечером гуляют, с кем. Сделайте всё, чтобы у наших деток не было никаких неприятностей. Поговорите с ними по-отечески, что допустимо, а что нет в правовом государстве, – попросил Степанов.