В Тюмени на незаконной акции задержали пять сторонников Навального. Фото - Мстислав Письменков.

В Тюмени на незаконной акции задержали пять сторонников блогера Алексея Навального. С начала мероприятия не прошло и полчаса.

Стоит отметить, что сейчас на площади у правительства Тюменской области, куда стянулись участники акции, силовиков больше, чем самих сторонников политика. В настоящее время их число не превышает 150 человек, большинство которых составляет молодежь.

Кстати, после задержаний люди начали покидать несанкционированный митинг, передает Znak.com.