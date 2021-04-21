На несанкционированный митинг в Тюмени пришло менее 200 человек.

На несанкционированный митинг в Тюмени пришло всего порядка 150 человек. Всего же планировали принять участие в незаконном мероприятии около четырех тысяч сторонников Алексея Навального.

На фотографии видна «массовость» митинга. Отметим, что в желтых жилетах – представители средств массовой информации.

В пресс-службе управления МВД по Тюменской области призвали воздержаться от участия в подобных мероприятиях.

– В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних, – дали советы полицейские.