В Тюмени 21-летний парень не снял тонировку из-за загруженности на работе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени 21-летний парень заплатил три тысячи рублей за тонировку. Всего же с начала недели выявлено около 400 фактов незаконной тонировки стекол. 69 водителей получили требования об устранении тонировки, остальные автомобилисты сняли плёнку на месте.

– Тюменцу на «Тойота-Камри» было выдано требование об устранении тонировки, которое водитель не исполнил в установленный срок. Молодой человек признал вину и объяснил невыполнение требования высокой нагрузкой по работе. Ранее его не привлекали к административной ответственности за подобные нарушения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

С начала года в отношении водителей, проигнорировавших законные требования сотрудников ГИБДД об устранении незаконной тонировки, возбуждено 43 дела, по 19 из которых суд принял решение об административном аресте правонарушителей.