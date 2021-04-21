Андрей Степанов: «Незаконные мероприятия опасны для несовершеннолетних». Фото - deti.gov.ru.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов заявил, что незаконные мероприятия опасны для несовершеннолетних. Дело в том, что события там могут разворачиваться совершенно непредсказуемо.

– Прошу родителей внимательно отнестись к своим деткам, где они сегодня вечером гуляют, с кем. Сделайте всё, чтобы у наших деток не было никаких неприятностей. Поговорите с ними по-отечески, что допустимо, а что нет в правовом государстве, – попросил Степанов.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарёв в свою очередь отметил, что протесты не приведут к улучшению качества жизни россиян, считает. Он негативно относится к антироссийской деятельности Навального и считает все призывы его сторонников выйти на акции незаконными и антиконституционными.