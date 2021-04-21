Александр Моор рассказал о важных моментах из Послания Владимира Путина. Скриншот из видео.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о важных моментах из Послания Владимира Путина. Он остановился на теме детских выплат, подчеркнув, что все, что сказал президент, очень важно.

– Владимир Путин посмотрел весь жизненный путь человека и сделал акцент на меры поддержки на каждом этапе: поддержка, связанная с рождением детей, беременных женщин, семей с детьми от рождения до трех лет, от трех до семи и от восьми до 16 лет, а также важная мера поддержки, где дети воспитываются одним родителем, – отметил глава региона.

Не менее важным моментом, по его словам, является ускоренное строительство трассы от Москвы до Екатеринбурга. Трассу планируют построить всего за три года.

– Мы уже расширяем дорогу от Тюмени до Екатеринбурга к 2024 году. Поэтому через 4 года Тюмень свяжется с Москвой и Санкт-Петербургом новой современной безопасной дорогой. Это хороший факт для развития экономики и туризма, – заявил губернатор.