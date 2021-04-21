Владимир Якушев – о Послании президента РФ: «Решением задач займемся немедленно». Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети.

Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, комментируя послание Владимира Путина, заявил, что немедленно займется решением поставленных задач вместе с регионами.

– В Тюмени будет реализован пилотный проект в жилищном строительстве. За счет субсидий федерального бюджета застройщики получат займы по минимальной ставке три-четыре процента годовых, – напомнил Якушев.

Также он обратил внимание на строительство Северного широтного хода на Ямале, скоростной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург и челябинского метро.

– Уверен, что инфраструктурные кредиты могут использоваться и для финансирования других крупных проектов. Очень многое здесь зависит от регионов. Важно качественно подготовить заявки, обосновать их целесообразность. Убежден – потенциал наших субъектов позволит это сделать, – отметил Владимир Якушев.