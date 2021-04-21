Тюменская пятиклассница Таня Батурина мечтает о чаепитии с английской королевой в Букингемском дворце

Активная и жизнерадостная Татьяна Батурина учится в пятом классе Володинской основной общеобразовательной школы в селе Юргинское Тюменской области. Фото:

Активная и жизнерадостная Татьяна Батурина учится в пятом классе володинской основной общеобразовательной школы в селе Юргинское Тюменской области. Девочка занимается спортом, увлекается фотографией и любит рисовать. Но больше всего поразительно, что Таня не стесняется мечтать по-крупному: школьница учит английский язык, а в будущем мечтает попасть в королевский дворец Великобритании на чайную церемонию, чтобы попить чаю в компании с английской королевой.

Необычной мечтой пятиклассница удивила местных журналистов. Как сообщает yurga72.ru, педагоги характеризуют Таню как успешную и перспективную во многих отношениях школьницу. Ей нравится заниматься спортом. Примером служит старший брат Владимир, который учится в школе олимпийского резерва в Тобольске. Таня с удовольствием занимается на уроках физкультуры и секциях, ходит на лыжах. А еще любит легкую атлетику, особенно бег на длинные дистанции по стадиону, занимала призовые места в районных соревнованиях «Старты надежд».

– Люблю играть в пионербол с элементами волейбола, баскетбол, футбол. Не так давно наша команда девочек съездила в Юргу на соревнования по баскетболу, мы заняли второе место. В конце марта участвовала в закрытии лыжного сезона – гонки проходили на лыжной базе села Большой Краснояр Омутинского района. Правда, призовое место не заняла. Зато победителем среди ветеранов стал наш тренер Владимир Владимирович Пинигин, – с улыбкой дополняет Таня.

Она обожает снимать: фотографирует котов и кошек, попугаев, хомячков Бусинку и Кузю, понравившиеся уголки природы, улицы села, себя и родных – маму Лену, папу Юру, братьев Вову и Ваню, сестер Дашу, Лизу и Наташу. Таня мечтает, чтобы спустя десятилетия семья сможет насладиться воспоминаниями о счастливых мгновениях прошлого, глядя на памятные снимки.

А еще Танюша любит рисовать. Ей нравится придумывать и изображать модели одежды, в том числе старинной, потому что сейчас на уроках изобразительного искусства изучают виды одежды. Изо, равно как математика и английский язык – это любимые школьные предметы Тани. Кстати, так появилась мечта о чаепитии в Букингемском дворце. Осталось надлежащим образом выучить English, чтобы свободно беседовать с королевой Великобритании…