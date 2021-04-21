Тюменец отправил в нокдаун женщину на посиделках у друзей. Фото: Ольга Крыльцова

В один из отделов тюменской полиции поступило заявление от 32-летней местной жительницы о том, что ее избил знакомый. Сотрудники задержали 26-летнего, ранее не судимого неработающего местного жителя.

В день происшествия заявительница находилась в гостях у друзей на улице Пермякова, где они распивали алкоголь. Через какое-то время у одного из молодых людей произошел конфликт с возлюбленной, в ходе которого подруга девушки решила за нее заступиться.

– Мужчина стал избивать приятельницу ногами, сломав ей ключицу, – уточнили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.