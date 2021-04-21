В тобольском общежитии ревнивица избила девушку ногами. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции от представителя областной больницы поступило сообщение, что к ним с множественными травмами из одного из общежитий города доставили 38-летнюю гражданку. Увечья потерпевшей нанесла 33-летняя жительница дома.

Как оказалось, подозреваемая приревновала потерпевшую к своему супругу. Не справившись с эмоциями, женщина стала бить ее ногами и руками по различным частям тела.

– На шум сбежались очевидцы, они прекратили драку и вызвали скорую помощь, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемая свою вину признала. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.