Елена Кашкарова высказалась об анонсированной президентом России выплате школьникам. Фото - Тюменская областная Дума.

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова высказалась об анонсированной президентом России Владимиром Путиным единовременной выплате школьникам и тем, кто в этом году собирается пойти учиться. По ее словам, деньги значительно помогут родителям учащихся.

– Многие семьи сталкиваются с большими трудностями при сборах ребенка в школу. Особенно, если это многодетная семья. В августе прошлого года только в рамках проекта «Крепкая семья» мы помогли со сбором портфелей более 500 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и многодетным семьям. Анонсированная выплата станет настоящим подспорьем к началу учебного года для каждой семьи, – отметила Кашкарова.

Создатель регионального интернет-портала «Детки» Елена Кашкарова подчеркнула, что семья должна быть уверена, что им помогут вырастить ребенка, независимо от жизненной ситуации.

Напомним, сегодня, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.