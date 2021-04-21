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Общество21 апреля 2021 14:33

Елена Кашкарова высказалась об анонсированной президентом России выплате школьникам

По ее словам, деньги значительно помогут родителям учащихся
Сергей Швецов
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Елена Кашкарова высказалась об анонсированной президентом России выплате школьникам. Фото - Тюменская областная Дума.

Елена Кашкарова высказалась об анонсированной президентом России выплате школьникам. Фото - Тюменская областная Дума.

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова высказалась об анонсированной президентом России Владимиром Путиным единовременной выплате школьникам и тем, кто в этом году собирается пойти учиться. По ее словам, деньги значительно помогут родителям учащихся.

– Многие семьи сталкиваются с большими трудностями при сборах ребенка в школу. Особенно, если это многодетная семья. В августе прошлого года только в рамках проекта «Крепкая семья» мы помогли со сбором портфелей более 500 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и многодетным семьям. Анонсированная выплата станет настоящим подспорьем к началу учебного года для каждой семьи, – отметила Кашкарова.

Создатель регионального интернет-портала «Детки» Елена Кашкарова подчеркнула, что семья должна быть уверена, что им помогут вырастить ребенка, независимо от жизненной ситуации.

Напомним, сегодня, 21 апреля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию.

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