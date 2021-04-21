Ольга Ройтблат выделила главное из Послания Владимира Путина. Фото - из личного архива героя публикации.

Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования Ольга Ройтблат выделила главное из Послания Владимира Путина. По ее словам, посыл президента был очень четким с самого начала.

– Владимир Путин начал Послание с заботы о здоровье детей и населения нашей страны. Очень по-человечески, доступным языком – что необходимо сделать, насколько важно беречь себя и своих близких, он имеет в виду вакцинацию. Много внимания сразу уделено здоровью ребятишек. Во-первых, вводятся выплаты при рождении детей. Так, до 2026 года будет продлена выплата материнского капитала, – отметила Ройтблат.

Также народный учитель РФ сообщила, что ей понравилась идея, что родители будут оплачивать лишь половину стоимости путевок в детские загородные лагеря, так как подобные траты доступны не всем семьям.

– Важно, что по 10 тысяч рублей теперь будет на всех школьников. В период пандемии было ограничено до 16 лет, но у нас 11 класс – это уже 17 лет. И вот президент очень четко подчеркнул, что 10 тысяч рублей будет выплачено абсолютно на всех школьников и на всех детей, которые пойдут в этом году в первый класс. Я считаю, что это очень мощная социальная поддержка, которую озвучил президент, – поделилась мнением Ольга Ройтблат.