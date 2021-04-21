В Тюменской области от коронавируса скончались пять пенсионеров. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области от коронавируса умерли пять пенсионеров. Им было от 70 до 94 лет.

– Несмотря на усилия врачей скончались пять человек: женщина, 79 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 70 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной интерстициальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 94 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 74 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней вирусной полисегментарной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 81 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии с присоединением бактериального компонента и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 446 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрирован 51 случай заболевания (всего с начала пандемии – 34 691), 68 человек выздоровели (за весь период – 33 041), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 4 835 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 – на перевахтовке.