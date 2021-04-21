В Тюмени запустят пилотный проект в жилищном строительстве. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени реализуют пилотный проект в жилищном строительстве. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.

– За счет субсидий федерального бюджета ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке порядка 3 – 4 процентов годовых. Пилотные проекты для отработки такой модели – строительство жилых кварталов в Туле, Тюмени, Сахалинской области, Кузбассе, – рассказал Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 21 апреля, президент обратился с ежегодным Посланием Совету Федерации. В холле Центрального выставочного зала «Манеж», где прошло мероприятие, собралось более тысячи человек: сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, члены правительства, члены Госсовета, Общественной палаты, губернаторы, представители основных конфессий, а также журналисты.