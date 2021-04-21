В Ялуторовске мужчина спрятал тело убитого собутыльника в огороде. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Ялуторовске возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве.

Трагический инцидент произошел в ночь на 16 апреля 2021 года в частном доме. К обвиняемому в гости пришел его знакомый 52 лет, с которым они распивали спиртное. В процессе застолья между мужчинами возник небольшой спор. Хозяин жилплощади вспылил, схватил нож и вонзил его в сердце обидчику. От полученного ранения тот скончался на месте.

– Злоумышленник спрятал тело у себя в огороде, прикрыв его вещами и, продолжил распивать алкоголь. Через три дня с заявлением о его безвестном исчезновении в полицию обратилась дочь потерпевшего. В кратчайшие сроки преступление было раскрыто, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что мужчина вину признал полностью. Он показал, где спрятал тело. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.