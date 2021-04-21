Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 апреля 2021 года увеличилось на 49 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 21 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 34 691 человек.

За последние сутки в России выявлен 8 271 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 644 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 727 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 706 летальных исходов, выздоровели 4 352 873 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прилетевшие до 1 мая из Турции и Танзании жители Тюменской области обязаны сдать тест на COVID-19 два раза. Это надо сделать в срок до пяти дней с момента въезда.