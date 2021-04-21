В Тюмени из-за пожара в бане сгорели постройки и автомобиль. Фото - Станислав Баев.

На улице 3-й Степной переулок в Тюмени накануне, 20 апреля, вечером горела частная баня. Благодаря оперативной работе спасателей инцидент обошелся без человеческих жертв.

– Огонь повредил баню на площади 13 квадратных метров, жилой дом – шесть квадратов, а также надворные постройки на площади 21 квадратный метр и легковой автомобиль на соседнем участке, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что пожар тушили 34 сотрудника 32-го пожарно-спасательного отряда с помощью девяти единиц техники. Причины пожара и ущерб происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Гагарина вчера полыхал частный дом. К счастью, обошлось без погибших, однако пострадал хозяин жилища.