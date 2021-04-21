В Тюменской облдуме подняли вопрос о совершенствовании законодательства в сфере земельных отношений. Фото - duma72.ru.

В Тюменской областной думе подняли вопрос о совершенствовании федерального законодательства в сфере земельно-имущественных отношений. Это произошло по итогам заседания комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

По словам председателя комитета Владимира Ковина, в соответствии с указом президента Российской Федерации Росреестр с прошлого года осуществляет полномочия по нормативно-правовому регулированию в области земельно-имущественных отношений. В отчете ведомства по итогам 2020 года он отметил возросшее количество положительных решений по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости земельных участков. Он заявил парламентариям, что в регионе планируется проведение работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов и объектов капитального строительства. Общее количество составит более полутора миллионов единиц.

– Правительство России, общественные организации и объединения поддержали ряд значимых законодательных инициатив Росреестра. Таким образом они добились упрощения проведения учетно-регистрационных действий и конкретизации механизмов получения госуслуг в сфере обращения с недвижимостью. Так, к примеру, если взять деятельность в учетно-регистрационной сфере, то по количеству зарегистрированных «льготных ипотек» Тюменская область находится на первом месте среди субъектов Уральского федерального округа и на втором месте по регистрации «сельской ипотеки», – сообщил Ковин.

Глава комитета призвал уделить особое внимание анализу эффективности использования земельных участков, чтобы определить возможности вовлечения в жилищное строительство. По его словам, эта работа проводится Росреестром при участии представителей федеральных и региональных органов власти, вошедших в состав оперативного штаба. Полученные сведения планируется предоставить гражданам и предпринимателям в рамках сервиса «Земля для стройки», который будет функционировать на публичной кадастровой карте.

По итогам доклада депутаты рекомендовали управлению Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Тюменской области в связи с наделением функциями по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию продолжить сотрудничество с областным парламентом по совершенствованию федерального и областного законодательства в сфере земельно-имущественных отношений.